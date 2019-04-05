Кайл Хайнс дисквалифицирован на два матча Лиги ВТБ и еще на три условно

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, такое решение принято директоратом лиги. На Хайнса также наложена условная дисквалификация еще на три игры.

ЦСКА в понедельник в Москве со счетом 73:83 уступил УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

После финальной сирены на площадке едва не разгорелась массовая потасовка с участием нескольких игроков, в том числе Хайнса, которую вызвал защитник казанского клуба Антон Понкрашов.

«Условная дисквалификация будет означать, что игрок вправе принимать участие в матчах начиная с 11 апреля. Дисквалификация на три последующие игры вступит в силу автоматически, если Хайнс допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата до окончания сезона-2018/19», — говорится в сообщении.