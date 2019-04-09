ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой ЦСКА со счетом 95:89 (25:21, 23:22, 24:20, 23:26). Самыми результативными в составе победителей стали Нандо де Коло и Дэниэл Хэккетт, набравшие 17 и 14 очков соответственно. У нижегородской команды по 18 очков записали на свой счет Евгений Бабурин, Кристофер Черапович и Георгий Жбанов.