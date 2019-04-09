ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой ЦСКА со счетом 95:89 (25:21, 23:22, 24:20, 23:26). Самыми результативными в составе победителей стали Нандо де Коло и Дэниэл Хэккетт, набравшие 17 и 14 очков соответственно. У нижегородской команды по 18 очков записали на свой счет Евгений Бабурин, Кристофер Черапович и Георгий Жбанов.
Следующий матч ЦСКА проведет дома 11 апреля против «Астаны». «Нижний Новгород» 14 апреля сыграет на выезде с саратовским «Автодором».