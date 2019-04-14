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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Казанцы на своей площадке победили со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18). Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из «Зенита», он сделал дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов. В составе УНИКСА 14 очков и 10 подборов на счету Мориса Ндура.

УНИКС одержал 19-ю победу в чемпионате и остался на втором месте. «Зенит» идет пятым с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против эстонского «Калева» 17 апреля. УНИКС примет пермскую «Парму» 18 апреля.

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