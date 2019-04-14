Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у «Зенита» из
КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у «Зенита» из
Казанцы на своей площадке победили со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18). Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из «Зенита», он сделал
Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против эстонского «Калева» 17 апреля. УНИКС примет пермскую «Парму» 18 апреля.