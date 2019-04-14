Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Казанцы на своей площадке победили со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18). Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из «Зенита», он сделал дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов. В составе УНИКСА 14 очков и 10 подборов на счету Мориса Ндура.