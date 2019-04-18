«Парма» победила УНИКС, ЦСКА выиграл «регулярку» в Единой лиге ВТБ

Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Казани завершился со счетом 82:76 (15:18, 18:15, 32:17, 17:26) в пользу «Пармы».

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Рэймар Морган, который набрал 27 очков. Это поражение УНИКСа обеспечило баскетболистам московского ЦСКА победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

У армейцев 22 победы при четырех поражениях. УНИКС и «Химки» делят второе-третье места с 19 победами и пятью поражениями.