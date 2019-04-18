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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Парма» победила УНИКС, ЦСКА выиграл «регулярку» в Единой лиге ВТБ

КАЗАНЬ, 18 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли казанский УНИКС в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Казани завершился со счетом 82:76 (15:18, 18:15, 32:17, 17:26) в пользу «Пармы».

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Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Рэймар Морган, который набрал 27 очков. Это поражение УНИКСа обеспечило баскетболистам московского ЦСКА победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

У армейцев 22 победы при четырех поражениях. УНИКС и «Химки» делят второе-третье места с 19 победами и пятью поражениями.

21 апреля УНИКС на выезде сыграет с саратовским «Автодором», у «Пармы» осталась еще одна игра в чемпионате против подмосковных «Химок» в гостях 28 апреля.

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