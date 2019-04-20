Баскетболистки УГМК победили курское «Динамо»

Субботняя игра в Екатеринбурге завершилась победой хозяек паркета со счетом 78:66 (15:14, 23:13, 16:16, 24:23). Самыми результативными в составе УГМК стали Бриттни Грайнер и Кейла Макбрайд, набравшие по 16 очков. У «Динамо» 25 очков на счету Наташи Рене Говард.