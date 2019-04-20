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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистки «Надежды» обыграли МБА в первом матче за 3-е место в ЧР

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболистки оренбургской «Надежды» победили московский клуб МБА в первом матче серии за третье место в чемпионате России.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 81:68 (28:21, 19:16, 20:14, 14:17) в пользу хозяек площадки.

В составе «Надежды» самой результативной стала Эрика Вилер, набравшая 19 очков. Дабл-дабл сделала её партнер по команде Ксения Тихоненко (13 очков + 12 подборов). Наибольшее количество баллов МБА принесла Карина Низамова — 19.

Второй матч команд в серии до трех побед пройдет в воскресенье в Оренбурге.

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