Баскетболистки «Надежды» обыграли МБА в первом матче за 3-е место в ЧР

Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 81:68 (28:21, 19:16, 20:14, 14:17) в пользу хозяек площадки.

В составе «Надежды» самой результативной стала Эрика Вилер, набравшая 19 очков. Дабл-дабл сделала её партнер по команде Ксения Тихоненко (13 очков + 12 подборов). Наибольшее количество баллов МБА принесла Карина Низамова — 19.