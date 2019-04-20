Баскетболистки «Надежды» обыграли МБА в первом матче за 3-е место в ЧР
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболистки оренбургской «Надежды» победили московский клуб МБА в первом матче серии за третье место в чемпионате России.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболистки оренбургской «Надежды» победили московский клуб МБА в первом матче серии за третье место в чемпионате России.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 81:68 (28:21, 19:16, 20:14, 14:17) в пользу хозяек площадки.
В составе «Надежды» самой результативной стала Эрика Вилер, набравшая 19 очков.
Второй матч команд в серии до трех побед пройдет в воскресенье в Оренбурге.