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21:30 (мск), источник: ТАСС

Женский баскетбольный клуб УГМК в 11-й раз подряд стал чемпионом России

ТАСС, 25 апреля. Екатеринбургский УГМК в гостях обыграл курское «Динамо» со счетом 68:64 в третьем матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин.

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Самым результативным игроком матча в составе УГМК стала американка Бриттни Грайнер, набравшая 15 очков. У «Динамо» больше всех очков набрала турчанка Куанитра Холлингсворт (20 очков).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу УГМК. Первый матч серии завершился со счетом 78:66, второй — 64:51.

В регулярном чемпионате УГМК занял первое место, набрав 35 очков, курское «Динамо» стало вторым с таким же количество очков. В четвертьфинале УГМК обыграл «Новосибирск» (2−0), в полуфинале — московский МБА (3−0). «Динамо» в плей-офф было сильнее «Спарты энд К» из Видного (2−0) и «Надежды» из Оренбурга (3−0).

Екатеринбургский клуб стал чемпионом России 11-й раз подряд и 13-й раз в истории. Бронзовые медали турнира ранее завоевала «Надежда», обыгравшая МБА — 3−0.

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