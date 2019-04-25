Женский баскетбольный клуб УГМК в 11-й раз подряд стал чемпионом России
ТАСС, 25 апреля. Екатеринбургский УГМК в гостях обыграл курское «Динамо» со счетом 68:64 в третьем матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин.
ТАСС, 25 апреля. Екатеринбургский УГМК в гостях обыграл курское «Динамо» со счетом 68:64 в третьем матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин.
Самым результативным игроком матча в составе УГМК стала американка Бриттни Грайнер, набравшая 15 очков. У «Динамо» больше всех очков набрала турчанка Куанитра Холлингсворт (20 очков).
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу УГМК. Первый матч серии завершился со счетом 78:66, второй — 64:51.
В регулярном чемпионате УГМК занял первое место, набрав 35 очков, курское «Динамо» стало вторым с таким же количество очков. В четвертьфинале УГМК обыграл «Новосибирск» (2−0), в полуфинале — московский МБА (3−0). «Динамо» в
Екатеринбургский клуб стал чемпионом России 11-й раз подряд и 13-й раз в истории. Бронзовые медали турнира ранее завоевала «Надежда», обыгравшая МБА — 3−0.