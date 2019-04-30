«Спарта энд К» стала шестой в чемпионате России по баскетболу
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Подмосковная «Спарта энд К» заняла шестое место в чемпионате России по баскетболу среди женских команд.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Подмосковная «Спарта энд К» заняла шестое место в чемпионате России по баскетболу среди женских команд.
Во вторник команда из Видного в матче турнира за 5−10-е места обыграла на выезде московское «Динамо» — 89:55 (24:12, 27:12, 20:10, 18:21).
Итоговое положение команд: 5-е место. «Инвента» (Курск) — 35 очков; 6. «Спарта энд К» — 33; 7. «Енисей» (Красноярск) — 33; 8. «Динамо» (Новосибирская область) — 32; 9. «Спартак» (Ногинск) — 26; 10. «Динамо» (Москва) — 21.