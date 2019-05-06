Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
8«Зенит» спас матч в Грозном
6 мая, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» со счетом 86:66 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Антон Астапкович, набравший 16 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал защитник Дэниел Хэккетт (15).

Фоторепортаж
При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА занял первое место, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. «Нижний Новгород» стал восьмым при 14 победах и 12 поражениях.

Серии четвертьфинала проходят до трех побед, ЦСКА ведет со счетом 2−0. Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 9 мая. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
«Ливерпуль» без Салаха: возможно ли чудо против «Барселоны»?
Стала известна дата оглашения приговора Кокорину и Мамаеву
«Манчестер Сити» вернулся на первое место в чемпионате Англии
Возвращение своих и покупка топ-игроков: как усилится «Зенит»
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на игрока «Ювентуса»
ISU опубликовал обновленный рейтинг фигуристок
Экс-тренер сборной России поделился мнением о приговоре Кокорину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь