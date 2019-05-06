ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Антон Астапкович, набравший 16 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал защитник Дэниел Хэккетт (15).

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Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА занял первое место, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. «Нижний Новгород» стал восьмым при 14 победах и 12 поражениях.