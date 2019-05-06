ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» со счетом 86:66 во втором матче серии четвертьфинала
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» со счетом 86:66 во втором матче серии четвертьфинала
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Антон Астапкович, набравший 16 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал защитник Дэниел Хэккетт (15).
В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА занял первое место, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. «Нижний Новгород» стал восьмым при 14 победах и 12 поражениях.
Серии четвертьфинала проходят до трех побед, ЦСКА ведет со счетом 2−0. Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 9 мая. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.