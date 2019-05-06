«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 15 очков. В составе «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал центровой Мустафа Фалль (12).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги «Локомотив-Кубань» занял четвертое место, одержав 17 побед и потерпев девять поражений. «Зенит» стал пятым при 15 победах и 11 поражениях.