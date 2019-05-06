«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
ТАСС, 6 мая. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 70:69 во втором матче серии четвертьфинала
ТАСС, 6 мая. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 70:69 во втором матче серии четвертьфинала
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 15 очков. В составе «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал центровой Мустафа Фалль (12).
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.
Серии четвертьфинала проходят до трех побед, счет в серии 1−1. Третий матч серии состоится в