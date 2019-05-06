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6 мая, источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

ТАСС, 6 мая. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 70:69 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 15 очков. В составе «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал центровой Мустафа Фалль (12).

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Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги «Локомотив-Кубань» занял четвертое место, одержав 17 побед и потерпев девять поражений. «Зенит» стал пятым при 15 победах и 11 поражениях.

Серии четвертьфинала проходят до трех побед, счет в серии 1−1. Третий матч серии состоится в Санкт-Петербурге 9 мая.

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