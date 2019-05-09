Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

С начала четвертой четверти баскетболисты «Нижнего Новгорода» набрали 14 очков подряд. Самыми результативными игроками встречи стали игроки ЦСКА Нандо де Коло и Уилл Клайберн, набравшие по 21 очку. Клайберн добавил 10 подборов, оформив дабл-дабл. У «Нижнего Новгорода» больше всех очков набрал защитник Евгений Бабурин — 16.

Счет в серии до трех побед стал 3−0. Две игры в Москве также выиграл ЦСКА (87:50, 86:66). В полуфинале столичный клуб встретится с победителем серии между петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью», где на данный момент клубы выиграли по одной игре. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.