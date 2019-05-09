Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
8.05
Аякс2
Тоттенхэм Хотспур3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс3
Колорадо Эвеланш2
Футбол. Премьер-лига
10.05
Оренбург
Урал
Футбол. Премьер-лига
10.05
Динамо
Ростов
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» спас матч в Грозном
27Состав сборной России на ЧМХ-2019
18:56 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

ТАСС, 9 мая. Московский ЦСКА победил «Нижний Новгород» со счетом 80:72 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

С начала четвертой четверти баскетболисты «Нижнего Новгорода» набрали 14 очков подряд. Самыми результативными игроками встречи стали игроки ЦСКА Нандо де Коло и Уилл Клайберн, набравшие по 21 очку. Клайберн добавил 10 подборов, оформив дабл-дабл. У «Нижнего Новгорода» больше всех очков набрал защитник Евгений Бабурин — 16.

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Калев» и стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ

Счет в серии до трех побед стал 3−0. Две игры в Москве также выиграл ЦСКА (87:50, 86:66). В полуфинале столичный клуб встретится с победителем серии между петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью», где на данный момент клубы выиграли по одной игре. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

 Денис Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Сборная России по хоккею отдала дань памяти советским воинам
«Кучка придурков» возьмет Кубок Стэнли? Превью финала «Востока»
Сослан Джанаев поделился впечатлениями от игры за польский клуб
Андрей Канчельскис дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Россиянин претендует на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Calciomercato: Президент «Ювентуса» хочет пригласить Клоппа
AS: «Барселона» планирует расстаться с десятью футболистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь