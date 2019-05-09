«Зенит» вышел вперед в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани»

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 23 очка. К ним он добавил 14 подборов, сделав дабл-дабл. В составе краснодарской команды по 12 очков набрали форварды Доррелл Райт и Матеуш Понитка, а также разыгрывающий Джером Рэндл.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Зенита». Петербургский клуб выиграл первую встречу (78:69) в Краснодаре и уступил во второй (69:70). Следующий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 11 мая. В полуфинале победитель этого противостояния встретится с московским ЦСКА, победившим в четвертьфинальной серии «Нижний Новгород» со счетом 3−0.