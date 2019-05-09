«Зенит» вышел вперед в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани»
ТАСС, 9 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 94:78 в третьем матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 9 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 94:78 в третьем матче четвертьфинальной серии
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 23 очка. К ним он добавил 14 подборов, сделав
Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Зенита». Петербургский клуб выиграл первую встречу (78:69) в Краснодаре и уступил во второй (69:70). Следующий матч серии пройдет в