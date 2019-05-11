«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ по баскетболу
ТАСС, 11 мая. Баскетболисты
ТАСС, 11 мая. Баскетболисты
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Марко Симонович, набравший 22 очка. В составе краснодарской команды больше всех очков набрал защитник Виталий Фридзон — 21.
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Зенита». Петербургский клуб выиграл первую встречу (78:69) в Краснодаре и уступил во второй (69:70). Третья встреча в
В полуфинале петербуржцы встретятся с московским ЦСКА, победившим в четвертьфинальной серии «Нижний Новгород» со счетом 3−0. Серии полуфинала начнутся 17 мая.