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12Сборная России начала ЧМ с крупной победы, но расслабилась в конце
11 мая, источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 11 мая. Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» победили краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 87:85 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в полуфинал. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Марко Симонович, набравший 22 очка. В составе краснодарской команды больше всех очков набрал защитник Виталий Фридзон — 21.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Зенита». Петербургский клуб выиграл первую встречу (78:69) в Краснодаре и уступил во второй (69:70). Третья встреча в Санкт-Петербурге осталась за «Зенитом» со счетом 94:78.

В полуфинале петербуржцы встретятся с московским ЦСКА, победившим в четвертьфинальной серии «Нижний Новгород» со счетом 3−0. Серии полуфинала начнутся 17 мая.

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