Баскетболисты УНИКСа обыграли «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 36 очков. В составе УНИКСа больше всего очков на свой счет записал американский форвард Реймар Морган (22).

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УНИКСа. Следующий матч пройдет 24 мая в Казани. В другом полуфинале Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и «Зенит», первая встреча серии пройдет в четверг в Москве.