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22 мая, источник: ТАСС

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

ТАСС, 22 мая. Казанский УНИКС обыграл подмосковные «Химки» со счетом 96:91 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 36 очков. В составе УНИКСа больше всего очков на свой счет записал американский форвард Реймар Морган (22).

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УНИКСа. Следующий матч пройдет 24 мая в Казани. В другом полуфинале Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и «Зенит», первая встреча серии пройдет в четверг в Москве.

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