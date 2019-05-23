22 очка Хантера помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 1−0

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, ЦСКА сумел выиграть каждую четверть с разницей в 2 очка и на большой перерыв ушёл, ведя в счёте 49:45. В третьей десятиминутке сопротивление «Зенита» ослабло, и «армейцам» удалось оформить двузначный отрыв — 70:58. В заключительном игровом отрезке ЦСКА не сбавлял оборотов и оформил уверенную победу — 98:82.