Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Чехия5
Германия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
ФинляндияОТ5
Швеция4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
КанадаОТ3
Швейцария2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Россия4
США3
Футбол. Зарубежный
22:05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:05
Анже
Сент-Этьен
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
23 мая, источник: Чемпионат.com

22 очка Хантера помогли ЦСКА победить «Зенит», счёт в серии — 1−0

В Москве завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой путёвку в финал оспаривают ЦСКА и «Зенит».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе, ЦСКА сумел выиграть каждую четверть с разницей в 2 очка и на большой перерыв ушёл, ведя в счёте 49:45. В третьей десятиминутке сопротивление «Зенита» ослабло, и «армейцам» удалось оформить двузначный отрыв — 70:58. В заключительном игровом отрезке ЦСКА не сбавлял оборотов и оформил уверенную победу — 98:82.

Самым результативным в составе победителей стал Отелло Хантер, собравший коллекцию из 22 очков и 6 подборов. У «Зенита» 14 баллов записал в актив Джален Рейнольдс. Таким образом, ЦСКА повёл в полуфинальной серии со счётом 1:0. Вторая игра ЦСКА с «Зенитом» состоится 25 мая.

 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!
Сборная Финляндии стала соперником россиян в полуфинале ЧМ
Английский клуб готов включиться в борьбу за футболиста ЦСКА
Сборная Чехии впервые с 2015 года вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Ковальчук потребовал страсти от сборной после победы над США
Развязка сезона для Головина: что смотреть в Европе на выходных
«Чемпионат»: «Зенит» интересуется голкипером БАТЭ
Клубы, вылетевшие из АПЛ, заработали более 300 миллионов фунтов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь