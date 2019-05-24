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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент ПБК ЦСКА объяснил, почему клуб не сможет сохранить всех лидеров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что команде не удастся удержать всех лидеров, потому что бюджет останется на прежнем уровне.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА стал победителем Евролиги сезона-2018/19. В пятницу баскетболистам, тренерам, руководству и персоналу клуба была объявлена благодарность правительства РФ.

«Под руководством (главного тренера Димитриса) Итудиса, могу точно сказать, мы закончим этот сезон, — ответил Ватутин на вопрос журналистов, будет ли ЦСКА в дальнейшем работать под руководством греческого тренера. — Все остальное — предмет переговоров».

По поводу возможного отъезда Итудиса в НБА президент армейского клуба сказал: «Я не являюсь его агентом, но из того, что я слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Безусловно, два титула (Евролиги) за пять лет дорогого стоят. И до ЦСКА у него было замечательное резюме. Я надеюсь, что мы придем к согласию, но это улица с двусторонним движением».

«Удержать после победы в Евролиге будет сложнее всех. Понятно, что чемпионы стоят дороже, девять контрактов заканчиваются. Всё подорожает, бюджет остается прежним, — отметил Ватутин. — Поэтому предстоит сложная работа. Сложнее, чем раньше. Конечно, хотелось бы всех сохранить, но, повторюсь, бюджет останется прежним. Чисто математически не будет возможности удержать всех лидеров, и команду ждет обновление».

«Насколько оно будет серьезным, это вопрос переговоров. Это рынок, кому-то нужны новые моральные вызовы, кому-то финансы, поэтому сейчас пофамильно не могу ничего сказать. Есть различные варианты развития событий, но пока рано говорить о чем-то конкретно», — заключил президент ЦСКА.

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