Президент ПБК ЦСКА объяснил, почему клуб не сможет сохранить всех лидеров

Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА стал победителем Евролиги сезона-2018/19. В пятницу баскетболистам, тренерам, руководству и персоналу клуба была объявлена благодарность правительства РФ.

«Под руководством (главного тренера Димитриса) Итудиса, могу точно сказать, мы закончим этот сезон, — ответил Ватутин на вопрос журналистов, будет ли ЦСКА в дальнейшем работать под руководством греческого тренера. — Все остальное — предмет переговоров».

По поводу возможного отъезда Итудиса в НБА президент армейского клуба сказал: «Я не являюсь его агентом, но из того, что я слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Безусловно, два титула (Евролиги) за пять лет дорогого стоят. И до ЦСКА у него было замечательное резюме. Я надеюсь, что мы придем к согласию, но это улица с двусторонним движением».

«Удержать после победы в Евролиге будет сложнее всех. Понятно, что чемпионы стоят дороже, девять контрактов заканчиваются. Всё подорожает, бюджет остается прежним, — отметил Ватутин. — Поэтому предстоит сложная работа. Сложнее, чем раньше. Конечно, хотелось бы всех сохранить, но, повторюсь, бюджет останется прежним. Чисто математически не будет возможности удержать всех лидеров, и команду ждет обновление».