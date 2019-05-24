Центровой «Зенита» дисквалифицирован на три матча после поражения от ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг ЦСКА победил «Зенит» со счетом 98:82 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Рейнольдс в третьей четверти получил пять фолов и был удален. В частности, он заработал два технических фола за споры с арбитром.

Как отмечается в сообщении, клуб также оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Излишней эмоциональности Джалена Рейнольдса и клуб, и тренерский штаб уделяли особое внимание, отдельно с игроком велась работа к плей-офф. К сожалению, Джален нарушил наши договоренности и подвел команду. Значит, докажем, что мы не команда одного игрока», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.