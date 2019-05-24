Центровой «Зенита» дисквалифицирован на три матча после поражения от ЦСКА
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболист
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболист
В четверг ЦСКА победил «Зенит» со счетом 98:82 в первом матче полуфинальной серии
Как отмечается в сообщении, клуб также оштрафован на 50 тысяч рублей.
«Излишней эмоциональности Джалена Рейнольдса и клуб, и тренерский штаб уделяли особое внимание, отдельно с игроком велась работа к
Второй матч серии до трех побед состоится в Москве 25 мая.