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24 мая, источник: Спорт РИА Новости

Центровой «Зенита» дисквалифицирован на три матча после поражения от ЦСКА

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на три матча Единой лиги ВТБ за дисциплинарное нарушение регламента, сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг ЦСКА победил «Зенит» со счетом 98:82 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Рейнольдс в третьей четверти получил пять фолов и был удален. В частности, он заработал два технических фола за споры с арбитром.

Видео
Единая лига ВТБ: матч ЦСКА — «Зенит»

Как отмечается в сообщении, клуб также оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Излишней эмоциональности Джалена Рейнольдса и клуб, и тренерский штаб уделяли особое внимание, отдельно с игроком велась работа к плей-офф. К сожалению, Джален нарушил наши договоренности и подвел команду. Значит, докажем, что мы не команда одного игрока», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Второй матч серии до трех побед состоится в Москве 25 мая.

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