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20:38 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» со счетом 83:81 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе «Зенита» больше всего очков на свой счет записал американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр (14).

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и подмосковные «Химки» (счет в серии 1−1), третья встреча серии пройдет 27 мая на домашнем паркете «Химок».

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