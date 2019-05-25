Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе «Зенита» больше всего очков на свой счет записал американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр (14).

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и подмосковные «Химки» (счет в серии 1−1), третья встреча серии пройдет 27 мая на домашнем паркете «Химок».