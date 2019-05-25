Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» со счетом 83:81 во втором матче полуфинальной серии
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» со счетом 83:81 во втором матче полуфинальной серии
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе «Зенита» больше всего очков на свой счет записал американский разыгрывающий защитник Коди
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 мая в