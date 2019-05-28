Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 19 очков. В составе «Зенита» больше всего очков на свой счет записал сербский форвард Марко Симонович — 15.

В другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Счет в серии до трех побед 2−1 в пользу подмосковного клуба, четвертая встреча пройдет 29 мая на домашнем паркете «Химок».