Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Два титула за пять лет говорят сами за себя, при этом дело не только в спортивных успехах, мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности Димитрис относится к своему делу. Уверен, вместе мы добьемся еще многих больших побед на всех направлениях», — прокомментировал президент клуба Андрей Ватутин.

«Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу сказать спасибо болельщикам за веру в команду, мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше. Команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились», — отметил Итудис.