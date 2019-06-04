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4 июня, источник: ТАСС

Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

ТАСС, 4 июня. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА грек Димитрис Итудис подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Два титула за пять лет говорят сами за себя, при этом дело не только в спортивных успехах, мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности Димитрис относится к своему делу. Уверен, вместе мы добьемся еще многих больших побед на всех направлениях», — прокомментировал президент клуба Андрей Ватутин.

«Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу сказать спасибо болельщикам за веру в команду, мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше. Команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились», — отметил Итудис.

Итудис возглавляет армейцев с 2014 года. ЦСКА четырежды выигрывал Евролигу, дважды — под руководством Итудиса (2016, 2019). Также греческий специалист привел команду к четырем победам в Единой лиге ВТБ (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18). В финале Единой лиги ВТБ текущего сезона подопечные Итудиса сыграют с подмосковными «Химками».

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