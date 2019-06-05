Однополярный финал: ждать ли сенсаций в главной серии Единой лиги?

Источник: Спорт-Экспресс

Армейцы свою главную победу в нынешнем году одержали две с половиной недели назад — над «Эфесом» в финале самого престижного турнира Старого Света. И уже в ранге чемпионов Евролиги доигрывают сезон. В полуфинале против «Зенита» ЦСКА взял свое в минимально отведенные сроки. И хотя два из трех матчей вышли «на тоненького», но было ощущение, что армейцы действуют с запасом, на классе.

«Химки» же параллельно одержали свои главные победы — в количестве трех штук над казанским УНИКСом. Подмосковной команде второй год подряд пришлось вести очень сложную борьбу на два фронта — в прошлом сезоне желто-синие впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги, но завершили «регулярку» во внутреннем чемпионате аж на шестом месте.

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В нынешнем же в какой-то момент пришлось забыть про борьбу на европейской арене. Потому что изменения в регламенте Единой лиги сделали повторение прошлогоднего трюка невозможным. Но закончилось все снова встречей с УНИКСом в полуфинале и победой.

Нечего противопоставить ЦСКА на дистанции

Две главных силы в современном российском баскетболе вновь сойдутся в борьбе за золотые медали. Счет по итогам двух предыдущих финалов — 6:0 в пользу ЦСКА. Поэтому, например, бывший центровой сборной России Виталий Носов, поигравший за оба клуба-финалиста, но симпатизирующий «Химкам», настроен не слишком оптимистично.

— Хочется, чтобы финальная серия была упорной, а победитель не был известен как можно дольше, — сказал Носов «СЭ». — Но, видимо, этого не случится. Мне кажется, что все закончится максимум в четырех матчах. Ключевых момента здесь два — травма Яниса Тиммы и уже выполненная «Химками» задача-минимум. Поэтому силы неравны. Если все в финале произойдет достаточно быстро и не слишком интересно, это никого не удивит.

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— В финалах двух предыдущих сезонов «Химки» не выиграли у армейцев ни одного матча. За счет чего можно попробовать прервать эту традицию?

— У команды есть Швед. Он способен выиграть, пожалуй, любую встречу. Хотя вот три игры — вряд ли. Алексей может в любой момент выдать искрометный матч — такой, когда у него 30 минут мяч в руках и сумасшедшая результативность. Швед проводит блестящий сезон, и без него это была бы совсем другая команда. Да и Куртинайтис как тренер, мне кажется, лучше подходит для Леши, чем Георгиос Барцокас. Швед при нем играет чуть лучше, охотнее делится мячом. Раньше он был больше как Харден — получал и сразу бросал. Но в целом «Химки» на дистанции мало что могут противопоставить ЦСКА. Швед — уникальный баскетболист, но он такой в команде один.

— Кого бы вы выделили у ЦСКА?

— На «Финале четырех» Евролиги мне они очень понравились именно как команда. И все американские легионеры действуют здорово, и Де Коло с Родригесом. В передней линии отлично играет Хантер, а Хайнс всегда на высоком уровне. Курбанов может сыграть против Шведа, как он не раз уже делал, и у него получалось. Думаю, и Боломбоя будут выпускать, и у Ухова будет возможность показать себя. Да, у команды присутствует определенная усталость, назовем ее «победная усталость». Но от этого они лишь будут стремиться быстрее завершить серию.

Взгляд в будущее

В то, что финал может выйти скоротечным, говорят и еще кое-какие цифры. Например, «Химки» в плей-офф Единой лиги выиграл у ЦСКА всего 2 матча из 16 проведенных, причем оба — в полуфинале в 2013 году. А из последних 10 встреч за армейцами остались девять.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Впрочем, надежду «Химкам» дает как раз та десятая, что была сыграна в начале марта и закончилась победой желто-синих в овертайме. Это, кстати, было уже после прихода в команду Куртинайтиса. Но для подмосковных баскетболистов важен даже не сам результат, а то, как он был достигнут. Ту сумасшедшую игру болельщики помнят до сих пор. Высочайший накал эмоций и максимальная самоотдача, феноменальный дабл-дабл Шведа (37 очков и 11 передач) и хорошая оборона. Это тот рецепт, который «Химки» могут взять за основу.

Тем более что в финале им не поможет Тимма, вместе со Шведом определявший игру команды в заключительной части сезона. И нужно вспоминать прежнюю игру, в какой-то степени упрощать действия. Потому что иначе такая махина, как ЦСКА, переедет и не заметит «изобретателей велосипеда».

Кстати, очень показательно, что обе команды уже объявили о продолжении сотрудничества с нынешними тренерами. Димитрис Итудис год назад, как казалось, висел на волоске, но после второго евротриумфа за пять лет его позиции выглядят незыблемыми. И то, что клуб подписал с ним контракт еще до финала и начинающейся сразу после него селекционной кампании, говорит о многом. Руководство «Химок» тоже объявило, что достигший поставленной перед ним цели Куртинайтис остается в клубе. Хотя здесь речь пока идет не о подписанном документе, а о принципиальной договоренности.

Расписание финальной серии

5 июня. 19.30 ЦСКА — «Химки»

7 июня. 19.30 ЦСКА — «Химки»

10 июня. 19.30 «Химки» — ЦСКА

12 июня. 13.30 «Химки» — ЦСКА *

15 июня. 19.30 ЦСКА — «Химки» *