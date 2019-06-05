«Парма» объявил о назначении Максвитиса на пост главного тренера

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на один сезон с возможностью его продления на еще один год.

«Это решение было принято не за один день. У нас были долгие переговоры с руководством “Пармы”, я советовался с игроками, которые выступали в Перми. Самые лестные отзывы о клубе дал Эйгирдас Жукаускас. А Кшиштоф Лавринович и его жена Татьяна (ваша землячка, кстати) много рассказывали о том, как любят у вас баскетбол», — сказал Максвитис.

«Парма» отличается высоким уровнем организации, это клуб, который стремится вернуться в элиту Единой Лиги ВТБ. Я принял это решение, поскольку увидел, что здесь есть потенциал и большие амбиции. Прежде всего, мне бы хотелось создать хороший коллектив в команде. Главное, чтобы все мы — от уборщика зала до президента клуба и титульного спонсора — вместе боролись за победу, — добавил литовский специалист.