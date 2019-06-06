Финал остался без Шведа. А сборная?

Если для сборной России, которой осенью впервые за девять лет предстоит сыграть на Кубке мира, повреждение лидера «Химок» пока не критично, то для финальной серии желто-синих и ЦСКА отсутствие Шведа может оказаться фатальным.

«Алексей, вы немного пообщались с руководителем РФБ Андреем Кириленко. О сборной говорили?» — спросили журналисты у Шведа вскоре после окончания первого финального матча Единой лиги, в котором лидер «Химок» набрал 30 очков, но его команда проиграла. Реакция баскетболиста была максимально профессиональной: «Пока таких разговоров нет, идет сезон. Все остальное будет после него». И кто бы мог подумать, что пройдет меньше 24 часов, и этот ответ станет неактуален.

Минус второй MVP

В четверг стало известно, что сезон для Шведа официально завершен. И причиной тому хронические проблемы со здоровьем. Как гласит клубный пресс-релиз, он «не сможет принять участие в оставшихся играх сезона из-за проблем со стопой. Игрока беспокоила боль в области пятки, и первый матч финальной серии против ЦСКА он провел на уколах. В четверг утром Алексей прошел обследование, в результате которого был диагностирован обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости. Срок восстановления составит 3−4 недели».

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Сказать, что для подмосковной команды это страшный удар, значит, не сказать ничего. Желто-синие всего за несколько дней потеряли двух лучших игроков команды в нынешнем плей-офф. Сначала вылетел пришедший по ходу сезона и отлично влившийся в коллектив Янис Тимма, а теперь Швед, без которого сложно представить этот коллектив в целом. А еще давным-давно смотрит матчи с трибун Энтони Гилл.

Такие кадровые проблемы в финале против ЦСКА, пожалуй, равносильны нокауту. И если бы дело было в боксе, то секундантам «Химок» впору было бы выбрасывать на ринг полотенце. Ведь накануне команда уступила армейцам с разницей «-21» при этом 30 из 85 очков «Химок» набрал Швед. Пусть такая операция некорректна, но попробуйте просто вычесть из общего счета еще и очки Алексея.

Травма Шведа сильно бьет и по зрелищности финала в целом. Ведь это уже второй MVP, которого лишилась серия — самый ценный игрок «Финала четырех» Евролиги армеец Уилл Клайберн пропустил первый матч из-за травмы голеностопа. Но длина скамейки у ЦСКА и «Химок» несопоставима. Желто-синие, несомненно, продолжат биться, в финале по-иному не бывает. Но администраторам армейцев без большого риска ошибиться можно заказывать шампанское.

При чем здесь сборная?

В первой встрече серии была и еще одна травма — игрок красно-синих Иван Ухов неудачно приземлился после борьбы за мяч под своим щитом. И в отличие от Шведа, который пусть и на уколах, но провел матч целиком, Ухов не смог даже самостоятельно подняться и покинуть паркет — под трибуны его увели под руки врачи ЦСКА.

Оставшиеся матчи финала тоже пройдут без Ивана. «Обследование выявило повреждение связок левого голеностопного сустава. Ухов не сможет принять участие в оставшихся матчах серии и продолжит восстановление на базе», — сообщает пресс-служба армейцев.

В масштабах клубов, конечно, потери Шведа и Ухова несопоставимы — по статусу, игровому времени и роли в команде. Но все звучит гораздо серьезнее, когда мы вспоминаем, что и тот, и другой — игроки сборной России. Причем схожего амплуа. Если перефразировать известный мем, можно сказать, что в этот момент где-то занервничал один главный тренер.

Кризис в защитной линии национальной команды наметился еще в апреле, когда стало известно, что травму крестообразных связок колена получил основной разыгрывающий и один из самых опытных ее игроков Дмитрий Хвостов. По срокам он успевает восстановиться к турниру в Китае, но сборы пропустит полностью, и в какой форме будет — большой вопрос. Следом стало известно, что также вызывавшийся Сергеем Базаревичем на отборочные матчи Иван Стребков пропустит четыре месяца из-за травмы спины.