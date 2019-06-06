Финал остался без Шведа. А сборная?
Лидер «Химок» и лучший игрок чемпионата Единой лиги Алексей Швед досрочно завершил сезон
Лидер «Химок» и лучший игрок чемпионата Единой лиги Алексей Швед досрочно завершил сезон
Если для сборной России, которой осенью впервые за девять лет предстоит сыграть на Кубке мира, повреждение лидера «Химок» пока не критично, то для финальной серии
«Алексей, вы немного пообщались с руководителем РФБ Андреем Кириленко. О сборной говорили?» — спросили журналисты у Шведа вскоре после окончания первого финального матча Единой лиги, в котором лидер «Химок» набрал 30 очков, но его команда проиграла. Реакция баскетболиста была максимально профессиональной: «Пока таких разговоров нет, идет сезон. Все остальное будет после него». И кто бы мог подумать, что пройдет меньше 24 часов, и этот ответ станет неактуален.
В четверг стало известно, что сезон для Шведа официально завершен. И причиной тому хронические проблемы со здоровьем. Как гласит клубный
Сказать, что для подмосковной команды это страшный удар, значит, не сказать ничего.
Такие кадровые проблемы в финале против ЦСКА, пожалуй, равносильны нокауту. И если бы дело было в боксе, то секундантам «Химок» впору было бы выбрасывать на ринг полотенце. Ведь накануне команда уступила армейцам с разницей «-21» при этом 30 из 85 очков «Химок» набрал Швед. Пусть такая операция некорректна, но попробуйте просто вычесть из общего счета еще и очки Алексея.
Травма Шведа сильно бьет и по зрелищности финала в целом. Ведь это уже второй MVP, которого лишилась серия — самый ценный игрок «Финала четырех» Евролиги армеец Уилл Клайберн пропустил первый матч
В первой встрече серии была и еще одна травма — игрок
Оставшиеся матчи финала тоже пройдут без Ивана. «Обследование выявило повреждение связок левого голеностопного сустава. Ухов не сможет принять участие в оставшихся матчах серии и продолжит восстановление на базе», — сообщает
В масштабах клубов, конечно, потери Шведа и Ухова несопоставимы — по статусу, игровому времени и роли в команде. Но все звучит гораздо серьезнее, когда мы вспоминаем, что и тот, и другой — игроки сборной России. Причем схожего амплуа. Если перефразировать известный мем, можно сказать, что в этот момент
Кризис в защитной линии национальной команды наметился еще в апреле, когда стало известно, что травму крестообразных связок колена получил основной разыгрывающий и один из самых опытных ее игроков Дмитрий Хвостов. По срокам он успевает восстановиться к турниру в Китае, но сборы пропустит полностью, и в какой форме будет — большой вопрос. Следом стало известно, что также вызывавшийся Сергеем Базаревичем на отборочные матчи Иван Стребков пропустит четыре месяца
А теперь вот подоспели повреждения Шведа и Ухова. Причем степень серьезности травмы армейца не раскрывается — возможно, дела там обстоят хуже, чем у Шведа. За Алексея же пока особого беспокойства нет. Озвученные «Химками» сроки восстановления приходятся на межсезонье — Швед должен поправиться к началу июля, а тренировочный лагерь сборной перед КМ-2019 должен открыться в 20-х числах второго месяца лета. Впрочем, пессимисты могут вспомнить, как в нынешнем сезоне Швед