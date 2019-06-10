ЦСКА в восьмой раз подряд стал победителем баскетбольной Единой лиги ВТБ

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Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу армейцев. Самым результативным баскетболистом матча стал американский защитник ЦСКА Кори Хиггинс (23 очка и 2 передачи). В составе «Химок» лучшим стал защитник Вячеслав Зайцев, набравший 22 очка, отдавший две передачи и сделавший пять подборов.

В текущем сезоне этот матч стал седьмым между ЦСКА и «Химками». Дважды команды встречались в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, дважды — в регулярном чемпионате Евролиги и три раза — в финальной серии Единой лиги ВТБ. В шести матчах победа досталась армейцам. «Химки» выиграли только одну встречу — в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (73:72 ОТ), которая прошла в Химках.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

Пятый раз ЦСКА победил в Единой лиге ВТБ под руководством главного тренера грека Димитриса Итудиса. Он возглавил ЦСКА летом 2014 года и с тех пор привел команду к пяти победам в Единой лиге ВТБ из пяти возможных. Также под руководством грека армейцы в 2016 и 2019 годах выиграли Евролигу.