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10 июня, источник: Спорт РИА Новости

Глава Лиги ВТБ раскритиковал финал турнира между ЦСКА и «Химками»

ХИМКИ (Московская область), 10 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Единая лига ВТБ заслужила более яркий финал в своем юбилейном сезоне, но подмосковные «Химки» потеряли лидеров перед серией с московским ЦСКА, заявил РИА Новости президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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ЦСКА в понедельник в гостях обыграл подмосковные «Химки» (80:62) в третьем матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ и в девятый раз стал победителем турнира. В составе подмосковной команды не играли Яннис Тимма и Алексей Швед.

«Сезон юбилейный, праздничный, неплохой Матч звезд провели. У нас очень хорошие результаты в продвижении нашего бренда. Что касается плей-офф и финалов, у нас уже несколько сезонов подряд очень хорошие полуфинальные игры, а финал не получается по каким-то причинам. В этом сезоне “Химки” не досчитались двух лидеров в самый важный момент. Видно, что “Химки” боролись, но более яркий финал лига заслужила. Больше борьбы, что любит наш болельщик», — заявил Кущенко.

«К этому нельзя искусственно подвести, много споров идет. Но нужно тянуться к лучшим клубам, а не уравнивать, говорить про “Финал четырех” и так далее. Чтобы побеждать великие клубы, нужно перешагнуть их во всем», — отметил глава лиги.

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