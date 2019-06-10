Глава Лиги ВТБ раскритиковал финал турнира между ЦСКА и «Химками»

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ЦСКА в понедельник в гостях обыграл подмосковные «Химки» (80:62) в третьем матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ и в девятый раз стал победителем турнира. В составе подмосковной команды не играли Яннис Тимма и Алексей Швед.

«Сезон юбилейный, праздничный, неплохой Матч звезд провели. У нас очень хорошие результаты в продвижении нашего бренда. Что касается плей-офф и финалов, у нас уже несколько сезонов подряд очень хорошие полуфинальные игры, а финал не получается по каким-то причинам. В этом сезоне “Химки” не досчитались двух лидеров в самый важный момент. Видно, что “Химки” боролись, но более яркий финал лига заслужила. Больше борьбы, что любит наш болельщик», — заявил Кущенко.