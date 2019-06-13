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13 июня, источник: ТАСС

Сергей Иванов сожалеет о грядущих изменениях в составе ЦСКА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов сожалеет, что некоторые баскетболисты приняли решение покинуть ЦСКА по окончании сезона. Об этом он рассказал на церемонии закрытия сезона клуба.

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В понедельник ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд. В мае армейцы стали победителями Евролиги. Ранее об уходе из ЦСКА в связи с истечением срока контракта объявил Кори Хиггинс.

«Конечно, в следующем сезоне клуб будет другим по составу, и крупица грусти в этом есть. Мне жаль, что нас покидает Кори. Он внес огромный вклад в успех этого года. Где бы он ни играл, он останется москвичом и цээсковцем, — сказал Иванов.

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ЦСКА выиграл Евролигу

«Разные были команды, были те, что делали дубль (побеждали в Единой лиге ВТБ и Евролиге — прим. ТАСС), но победа этого года имеет особый вкус. Ключевыми в успехе были три игры подряд: две над “Басконией” [в четвертьфинале Евролиги] и над “Реалом” в полуфинале, в этих играх команда показала мужской характер. И я полностью согласен со словами [президента ЦСКА Андрея] Ватутина, что все в этом сезоне были как один кулак. И игроки, и прекрасный тренерской штаб, и врачи, и офис клуба — все работали на одну цель», — добавил он.

«На следующий день после «Финала четырех» Евролиги я принимал поздравления от разных людей, зачастую далеких от баскетбола. И в администрации президента, и в правительстве многие смотрели игры Евролиги и поздравляли меня. Я же говорил: «Это все великий клуб. Это не я», — заключил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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