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13:24 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА продлил контракт с баскетболистом Клайберном

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским форвардом Уиллом Клайберном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с игроком заключено на три года.

«Мы счастливы продолжить работу с Уиллом, — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — В последние два года он доказал, насколько он настроен защищать цвета команды, становиться лучшим, ключевым для команды игроком. Надеюсь, он поможет принести ЦСКА еще больше трофеев».

«Восхищен, что моя карьера продолжится здесь, — сказал 29-летний Клайберн. — Эти два года меня многому научили, нам удалось выполнить поставленные задачи. Мы выиграли и Евролигу, и Единую лигу ВТБ. Это был отличный год, я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов».

Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года, его предыдущим клубом была турецкая «Дарюшшафака». В составе армейцев форвард выиграл Евролигу в сезоне-2018/19, став самым ценным игроком «Финала четырех» турнира, и дважды стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В сезоне-2018/19 Клайберн в среднем за матч набирал 13,6 очка и делал 6,8 подбора.

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