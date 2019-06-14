ЦСКА продлил контракт с баскетболистом Клайберном

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с игроком заключено на три года.

«Мы счастливы продолжить работу с Уиллом, — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — В последние два года он доказал, насколько он настроен защищать цвета команды, становиться лучшим, ключевым для команды игроком. Надеюсь, он поможет принести ЦСКА еще больше трофеев».

«Восхищен, что моя карьера продолжится здесь, — сказал 29-летний Клайберн. — Эти два года меня многому научили, нам удалось выполнить поставленные задачи. Мы выиграли и Евролигу, и Единую лигу ВТБ. Это был отличный год, я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов».