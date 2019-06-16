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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антон Понкрашов покидает УНИКС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне защитник Антон Понкрашов покидает казанский УНИКС в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В сезоне-2018/19 33-летний Понкрашов в среднем за игру Единой лиги ВТБ набирал 6,6 очка, делал 2,5 передачи и 1,9 подбора.

«Антон Понкрашов покидает УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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