В сезоне-2018/19 33-летний Понкрашов в среднем за игру Единой лиги ВТБ набирал 6,6 очка, делал 2,5 передачи и 1,9 подбора.

«Антон Понкрашов покидает УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.