Максим Шелекето покидает УНИКС
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский форвард Максим Шелекето покидает УНИКС по истечению срока контракта, сообщается на сайте казанского баскетбольного клуба.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский форвард Максим Шелекето покидает УНИКС по истечению срока контракта, сообщается на сайте казанского баскетбольного клуба.
Шелекето перешел в УНИКС из саратовского «Автодора» в 2018 году. В прошедшем сезоне 32-летний баскетболист сыграл за казанский клуб 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 4 очка и делал 1,1 подбора.
Шелекето также выступал за подмосковные «Химки» и краснодарский «Локомотив-Кубань».