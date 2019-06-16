Максим Шелекето покидает УНИКС

Шелекето перешел в УНИКС из саратовского «Автодора» в 2018 году. В прошедшем сезоне 32-летний баскетболист сыграл за казанский клуб 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 4 очка и делал 1,1 подбора.