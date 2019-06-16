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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Максим Шелекето покидает УНИКС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский форвард Максим Шелекето покидает УНИКС по истечению срока контракта, сообщается на сайте казанского баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шелекето перешел в УНИКС из саратовского «Автодора» в 2018 году. В прошедшем сезоне 32-летний баскетболист сыграл за казанский клуб 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 4 очка и делал 1,1 подбора.

Шелекето также выступал за подмосковные «Химки» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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