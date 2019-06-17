«Зенит» подписал контракт с французским баскетболистом Альбиси

Срок соглашения с 29-летним баскетболистом не уточняется.

«Одной из основных проблем прошедшего сезона было позднее комплектование именно позиции разыгрывающего, — сказал генеральный директор “Зенита” Александр Церковный. — Альбиси — один из лучших первых номеров Еврокубка, игрок, который прогрессирует с каждым сезоном. Уверен, что он отлично впишется в баскетбол Джоана Плазы (главного тренера “Зенита” — прим. ТАСС)».

Француз перешел в «Зенит» из клуба «МораБанк Андорра», в составе которого в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Еврокубка. В сезоне-2018/19 Альбиси в среднем за матч набирал 12,2 очка и делал 5,9 подбора, отдав больше всех результативных передач (118). До «Андорры» баскетболист выступал за французские клубы «Париж-Леваллуа» и «Гравлин-Дюнкерк».