Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
11:32 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» подписал контракт с французским баскетболистом Альбиси

ТАСС, 17 июня. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с французским разыгрывающим Эндрю Альбиси. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Срок соглашения с 29-летним баскетболистом не уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Одной из основных проблем прошедшего сезона было позднее комплектование именно позиции разыгрывающего, — сказал генеральный директор “Зенита” Александр Церковный. — Альбиси — один из лучших первых номеров Еврокубка, игрок, который прогрессирует с каждым сезоном. Уверен, что он отлично впишется в баскетбол Джоана Плазы (главного тренера “Зенита” — прим. ТАСС)».

Француз перешел в «Зенит» из клуба «МораБанк Андорра», в составе которого в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Еврокубка. В сезоне-2018/19 Альбиси в среднем за матч набирал 12,2 очка и делал 5,9 подбора, отдав больше всех результативных передач (118). До «Андорры» баскетболист выступал за французские клубы «Париж-Леваллуа» и «Гравлин-Дюнкерк».

Разыгрывающий также вызван в сборную Франции на тренировочные сборы перед Кубком мира 2019 года. В составе национальной команды баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Уайт не исключил, что соперником Нурмагомедова станет Фергюсон
Инсайдер раскрыл соперника следующего боя Тайсона Фьюри
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь