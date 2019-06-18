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12:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА продлит контракт с баскетболистом Хайнсом

ТАСС, 18 июня. Московский баскетбольный клуб ЦСКА близок к продлению контракта с капитаном команды американцем Кайлом Хайнсом. Об этом сообщил портал Eurohoops.

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По информации источника, руководство клуба и 32-летний баскетболист завершают переговоры о продлении контракта на два сезона.

Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года. В составе московского клуба форвард дважды выиграл Евролигу (2015/16, 2018/19), а также шесть раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ. С 2011 по 2013 год Хайнс выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого дважды стал чемпионом Евролиги (2011/12, 2012/13).

В сезоне-2018/19 Хайнс сыграл в 36 матчах Евролиги, в среднем он набирал 7,3 очка и делал 3,6 подбора.

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