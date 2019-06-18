ЦСКА продлил контракт с капитаном команды Кайлом Хайнсом

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 32-летним центровым подписан по схеме «1+1».

«Кайл — наш капитан, настоящий лидер в раздевалке и на площадке, моя правая рука. В клубе он уже шесть лет, из которых пять мы работаем вместе. Счастлив, что продолжаем сотрудничество с таким отличным человеком и игроком», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось еще больше трофеев», — отметил Хайнс.