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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА продлил контракт с капитаном команды Кайлом Хайнсом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракт с капитаном команды Кайлом Хайнсом, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 32-летним центровым подписан по схеме «1+1».

«Кайл — наш капитан, настоящий лидер в раздевалке и на площадке, моя правая рука. В клубе он уже шесть лет, из которых пять мы работаем вместе. Счастлив, что продолжаем сотрудничество с таким отличным человеком и игроком», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось еще больше трофеев», — отметил Хайнс.

Хайнс за шесть лет провел в составе ЦСКА 370 матчей, став двукратным победителем Евролиги и пятикратным победителем Единой лиги ВТБ.

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