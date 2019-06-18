Нандо Де Коло покинул ЦСКА по истечении контракта

Источник: Спорт РИА Новости

Де Коло перешел в ЦСКА в 2014 году из «Торонто». За армейцев Де Коло провел 292 матча, стал двукратным победителем Евролиги и четырехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Нандо превзошел все самые смелые ожидания и стал одним из лучших игроков в новейшей истории ЦСКА. Невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо Де Коло в ЦСКА подошла к концу, но мы с пониманием относимся к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе. Уверен, что Де Коло еще не один год проведет на высочайшем уровне», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.