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17:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нандо Де Коло покинул ЦСКА по истечении контракта

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Французский защитник Нандо Де Коло покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА по истечении контракта, сообщается на официальном сайте «красно-синих».

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Источник: Спорт РИА Новости

Де Коло перешел в ЦСКА в 2014 году из «Торонто». За армейцев Де Коло провел 292 матча, стал двукратным победителем Евролиги и четырехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Нандо превзошел все самые смелые ожидания и стал одним из лучших игроков в новейшей истории ЦСКА. Невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо Де Коло в ЦСКА подошла к концу, но мы с пониманием относимся к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе. Уверен, что Де Коло еще не один год проведет на высочайшем уровне», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели. Здесь я провел пять потрясающих сезонов. Я достиг всего возможного в составе ЦСКА. Думаю, сейчас у меня есть шанс что-то изменить, найти новый вызов, вновь сражаться на самом высоком уровне», — заявил Де Коло.

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