Харрисон и Прэйтер покидают «Химки»
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. «Химки» расстались с баскетболистами Эндрю Харрисоном и Кейси Прэйтером, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. «Химки» расстались с баскетболистами Эндрю Харрисоном и Кейси Прэйтером, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
Как отмечается, оба игрока покидают команду
Харрисон играл за «Химки» с февраля 2019 года и провел за команду четыре матча в Единой лиге ВТБ и столько же — в Евролиге. Средние показатели игрока составили 5,5 очка, 2 передачи и 1,4 подбора за 16,8 минуты времени, проведенного в среднем на площадке.
Прэйтер пополнил «Химки» в июле 2018 года, но не смог сыграть за «желто-синих» ни одного матча в минувшем сезоне