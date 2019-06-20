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20 июня, источник: Спорт РИА Новости

Харрисон и Прэйтер покидают «Химки»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. «Химки» расстались с баскетболистами Эндрю Харрисоном и Кейси Прэйтером, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, оба игрока покидают команду из-за истечения сроков контрактов.

Харрисон играл за «Химки» с февраля 2019 года и провел за команду четыре матча в Единой лиге ВТБ и столько же — в Евролиге. Средние показатели игрока составили 5,5 очка, 2 передачи и 1,4 подбора за 16,8 минуты времени, проведенного в среднем на площадке.

Прэйтер пополнил «Химки» в июле 2018 года, но не смог сыграть за «желто-синих» ни одного матча в минувшем сезоне из-за тяжелой травмы.

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