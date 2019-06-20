Харрисон и Прэйтер покидают «Химки»

Харрисон играл за «Химки» с февраля 2019 года и провел за команду четыре матча в Единой лиге ВТБ и столько же — в Евролиге. Средние показатели игрока составили 5,5 очка, 2 передачи и 1,4 подбора за 16,8 минуты времени, проведенного в среднем на площадке.