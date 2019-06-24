Баскетболист Зубков покинул клуб «Химки»
ТАСС, 24 июня. Форвард Андрей Зубков покинул подмосковный баскетбольный клуб «Химки». Об этом сообщила
ТАСС, 24 июня. Форвард Андрей Зубков покинул подмосковный баскетбольный клуб «Химки». Об этом сообщила
27-летний игрок покинул «Химки» по истечении срока контракта.
«Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Зубков выступал за «Химки» с 2017 года. Всего за клуб он провел 91 матч, в прошедшем сезоне он сыграл в 22 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,9 очка и совершая 2,4 подбора, в
Также Зубков играл за краснодарский «Локомотив-Кубань», в составе которого стал обладателем Еврокубка (2013), серебряным призером Кубка России (2014), бронзовым призером Евролиги (2016) и чемпионата России (2012).