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11:41 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Зубков покинул клуб «Химки»

ТАСС, 24 июня. Форвард Андрей Зубков покинул подмосковный баскетбольный клуб «Химки». Об этом сообщила пресс-служба команды.

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27-летний игрок покинул «Химки» по истечении срока контракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Зубков выступал за «Химки» с 2017 года. Всего за клуб он провел 91 матч, в прошедшем сезоне он сыграл в 22 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,9 очка и совершая 2,4 подбора, в плей-офф он провел 10 игр, в которых набирал 6,3 очка. В Евролиге баскетболист сыграл в 25 матчах, в которых в среднем набирал 4,5 очка и делал 2,2 подбора. В составе подмосковной команды нападающий стал двукратным серебряным призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2018, 2019).

Также Зубков играл за краснодарский «Локомотив-Кубань», в составе которого стал обладателем Еврокубка (2013), серебряным призером Кубка России (2014), бронзовым призером Евролиги (2016) и чемпионата России (2012).

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