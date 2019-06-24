Баскетболист Зубков покинул клуб «Химки»

Зубков выступал за «Химки» с 2017 года. Всего за клуб он провел 91 матч, в прошедшем сезоне он сыграл в 22 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,9 очка и совершая 2,4 подбора, в плей-офф он провел 10 игр, в которых набирал 6,3 очка. В Евролиге баскетболист сыграл в 25 матчах, в которых в среднем набирал 4,5 очка и делал 2,2 подбора. В составе подмосковной команды нападающий стал двукратным серебряным призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2018, 2019).