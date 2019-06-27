Лиходей подписал контракт с УНИКСом
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Форвард Валерий Лиходей подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Форвард Валерий Лиходей подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 32-летним игроком подписано по системе «1+1».
Ранее Лиходей уже выступал за УНИКС с 2014 по 2016 год. Прошлый сезон баскетболист провел в «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши. Также форвард играл за ЦСКА, «Спартак», «Локомотив-Кубань» и «Химки».