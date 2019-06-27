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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лиходей подписал контракт с УНИКСом

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Форвард Валерий Лиходей подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 32-летним игроком подписано по системе «1+1».

Ранее Лиходей уже выступал за УНИКС с 2014 по 2016 год. Прошлый сезон баскетболист провел в «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши. Также форвард играл за ЦСКА, «Спартак», «Локомотив-Кубань» и «Химки».

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