Баскетболист Ивлев продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним баскетболистом заключен по схеме «1+1».

«Рад, что Ивлев продолжит свою карьеру в “Локомотиве”, тем более что сам игрок этого очень хотел. Верю, что Владимир сможет выйти на новый уровень, будет прогрессировать и станет примером для молодых игроков, которые дебютируют в основной команде в предстоящем сезоне», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.

Ивлев перешел в стан железнодорожников три года назад и вместе с «красно-зелеными» выиграл Кубок России и дошел до финала Кубка Европы в сезоне 17/18.