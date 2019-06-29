Баскетболист Ивлев продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью»
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Форвард Владимир Ивлев подписал новое соглашение с краснодарским баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Форвард Владимир Ивлев подписал новое соглашение с краснодарским баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань», сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним баскетболистом заключен по схеме «1+1».
«Рад, что Ивлев продолжит свою карьеру в “Локомотиве”, тем более что сам игрок этого очень хотел. Верю, что Владимир сможет выйти на новый уровень, будет прогрессировать и станет примером для молодых игроков, которые дебютируют в основной команде в предстоящем сезоне», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.
Ивлев перешел в стан железнодорожников три года назад и вместе с «красно-зелеными» выиграл Кубок России и дошел до финала Кубка Европы в сезоне 17/18.
В прошедшем сезоне в Единой лиге ВТБ форвард в среднем набирал 3,3 очка и делал 2,7 подбора за 11,5 минут на площадке. В 17 матчах Кубка Европы его средняя статистика — 3,4 очка и 2,4 подбора за игру.