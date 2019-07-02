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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА подписал контракт с Фойгтманном

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский ЦСКА заключил контракт с немецким баскетболистом Йоханнесом Фойгтманном, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, соглашение с 26-летним игроком, выступающим на позициях форварда и центрового, рассчитано на два года. Фойгтманн станет первым уроженцем Германии в истории ЦСКА.

На протяжении последних трех лет немецкий баскетболист защищал цвета испанской «Басконии». За карьеру в Евролиге он реализовал 37,4% трехочковых. В минувшем сезоне его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи за 24,3 минуты в 33 матчах Евролиги, а также 9,3 очка, 5,6 подбора, 2,4 передачи за 23,0 минуты в 35 матчах чемпионата Испании.

«Мы все внимательно следили за достижениями Йоханнеса в составе “Басконии”. Он в хорошем возрасте и обладает достаточным опытом, чтобы помочь нашей команде. Мы уже разговаривали несколько раз, и я вижу, что он полностью настроен на выступления за ЦСКА, рад этой возможности», — сказало главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Знаю, что он отклонил другие варианты продолжения карьеры ради того, чтобы приехать и защищать цвета нашей команды. Фойгтманн — универсальный игрок, способный закрыть две позиции. Он обладает габаритами, очень хорошо борется за отскок, при этом может растягивать защиту за счет трехочковых. Счастливы, что Йоханнес с нами, с нетерпением ждем возможности поработать вместе», — добавил он.

Сам игрок отметил, что «счастлив выступать за такой престижный клуб, как ЦСКА», и надеется выиграть много титулов.

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