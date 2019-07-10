Бороться и искать. Как наши топ-клубы проводят селекцию

Источник: Спорт-Экспресс

Как только завершается сезон, игроки разъезжаются по отпускам, а у менеджмента клубов наступает самая горячая пора — нужно строить состав на следующий год. На это отпущено примерно два месяца — к началу августа тренеры уже должны представлять, с кем им работать. У многих первый из этих двух месяцев — пристрелочный. Но нынешним летом и конец июня — начало июля выдались горячими. Хотя, конечно, главные приобретения еще впереди. Посмотрим, как дела у лидеров, которым будущей осенью предстоит старт в Евролиге.

Большая перемена

Глава ЦСКА Андрей Ватутин любит повторять, что каждая команда живет лишь год. Но после побед в Евролиге и Единой лиге он позволил себе быть немного сентиментальным: «Жизнь такая штука, что перемены неизбежны. Многих игроков мы не увидим осенью в клубе. Говорю об этом с грустью». И эта грусть вполне оправдана — лучший состав армейцев за последние годы ушел в историю. Больше чем у половины команды соглашения истекали по окончании чемпионата.

Источник: Спорт-Экспресс

Так, еще по ходу сезона начали ходить очень убедительные слухи об уходе Хиггинса и Де Коло, в итоге оказавшиеся правдой. Американец отправился в «Барселону» на очень выгодный контракт, француз, пытавшийся вернуться в НБА, в итоге оказался в «Фенербахче». Плюс к этому появились сведения, что клуб не будет пользоваться опцией продления соглашения Родригеса и сделает испанца свободным агентом. Таким образом, армейцы лишились почти всех штатных снайперов. Что касается «больших», то логично не получил новый контракт не прижившийся в команде Питерс, велика вероятность ухода Хантера — он, как и Родригес, не очень вписывается в концепцию омоложения состава.

Фоторепортаж ЦСКА выиграл Евролигу

Впрочем, два важных шага ЦСКА сделал еще в июне. Клуб договорился о продлении сотрудничества с тренером — а то, останется Итудис или нет, было ключевым фактором в межсезонье. И убедил не уезжать в НБА MVP «Финала четырех» Евролиги Клайберна. Также переподписали хоть и ветерана, но одного из самых авторитетных игроков Европы Хайнса, который с прошлого лета капитанит в ЦСКА, и Антонова.

Приобретения у армейцев пока три, причем двоих игроков красно-синие переманили у «Басконии», с которой играли в плей-офф Евролиги. Это немец Фойгтманн, со своими 2,14 ставший самым высоким в команде. При этом он не чистый центр — в прежнем клубе часто играл четвертого номера, обладает неплохим дальним броском. Вместе с ним в Россию переехал американец Хиллиард — по позиции это примерно такой же универсал, каким был Хиггинс. Правда, европейского опыта у него всего один сезон. Ну и третьим новичком ЦСКА стал латвийский защитник Стрелниекс, последние два года отыгравший в «Олимпиакосе».

Понятно, что это еще не все. Пока обращает на себя внимание, что армейцы, расставшись сразу с несколькими лидерами, приобретают игроков, не имеющих звездного статуса. Крепких, но ролевиков. А это значит, что ЦСКА может удивить нас громким трансфером в ближайшее время. Тем более, что как минимум одна вакансия в задней линии еще открыта.

Подмосковные амбиции

Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» год за годом мечтают догнать и перегнать ЦСКА хотя бы во внутреннем чемпионате, и кажется, что теперь им выпал подходящий момент. И желто-синие попытались взять с места в карьер. Пока их селекция выглядит самой мощной в Единой лиге.

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О том, что подмосковному клубу удалось сохранить отлично вписавшегося в состав Тимму и выдернуть из Петербурга Карасева, «СЭ» уже писал. Теперь в распоряжении Куртинайтиса лучшая в лиге связка россиян Швед-Карасев, и отличный костяк, если прибавить к ним Тимму и восстановившегося от травмы Гилла. Плюс клуб пополнил еще один латвиец Дайрис Бертанс — игрок не столь талантливый, как его младший брат из НБА Давис, но с большим опытом и по европейским меркам очень добротный.

Кстати, вместе с Карасевым-младшим из «Зенита» переехали Валиев и Десятников. А еще контракты с клубом продлили Зайцев, Моня и Вяльцев — желто-синие сохранили россиян, за исключением уехавшего в тот же «Зенит» Зубкова. А вот с легионерами, за исключением Гилла, ясности меньше. У всех американцев и примкнувшего к ним Марковича закончились соглашения. Уже понятно, что покинули клуб Дженкинс, Харрисон и Прэтер, вряд ли останется Крокер. Но по-настоящему сожалеть стоит лишь о Мики, который, по сведениям испанской прессы, уже согласовал переход в «Реал».

Замену центровому, по некоторым данным, нашли в лице другого американца Эванса. Он обладает солидным заокеанским опытом, и даже приезжал в Подмосковье три года назад, но тогда провел всего шесть матчей. Да, в приглашении подверженного травмам игрока есть риск, но Эванс провел очень хороший сезон за «Дарушшафаку». Ну и главная для многих интрига — вернется ли в «Химки» чемпион НБА Мозгов?

Петербург ждет дебюта

Источник: Спорт-Экспресс

Неожиданно для многих «Зенит» стал третьей российской командой в Евролиге, что диктует необходимость качественного улучшения состава. Но пока селекция клуба не производит сильного впечатления, учитывая потерю Карасева.

Впрочем, по сути, в Петербурге строят совершенно новую команду под дебют в самом престижном турнире Старого Света. Помимо названных, «Зенит» уже попрощался с Мекелем, Миллером-Макинтайром, Ютоффом, Армандом. Кстати, у Рейнольдса и Симоновича контракты тоже истекли. То есть количество игроков, ушедших из клуба летом, может достигнуть десяти.

Кто же идет им на смену? Из россиян, кроме Зубкова, это Хвостов, но разыгрывающий сборной сейчас залечивает тяжелую травму. Из Краснодара, кроме него, также переехал польский форвард Понитка. Из сербского «Партизана» петербуржцы взяли опытного защитника Ренфро, из испанского чемпионата, отлично знакомого главному тренеру Пласе — французского разыгрывающего Альбиси и двух «больших» американцев, Айверсона и Абромайтиса.