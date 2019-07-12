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10:50 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Родригес покинул московский ЦСКА

ТАСС, 12 июля. Испанский защитник Серхио Родригес покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний баскетболист и ЦСКА прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

«С первых минут приезда в Москву Серхио стал доказывать, насколько важным для него является выступление в цветах нашей команды. Как и везде по ходу своей славной профессиональной карьеры, Родригес относился к работе не формально, а со всем сердцем, с любовью к клубу, товарищам по команде, болельщикам, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Каждый день, помимо своего потрясающего мастерства, он добавлял позитива на площадке и в раздевалке, был настоящей “зажигалкой”, это человек, которого очень сложно заменить как на паркете, так и в плане создания уникальной атмосферы, той самой “химии”. Я очень признателен Серхио за то, что два года назад он принял серьезный вызов и перешел в ЦСКА».

«После двух потрясающих сезонов, после того как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперед. Хочу поблагодарить господина [Андрея] Ватутина, госпожу Наташу [Фураеву] и весь менеджмент ЦСКА, благодаря которым все это стало возможным. Спасибо господину [Димитрису] Итудису, тренерскому штабу, товарищам по команде, работникам клуба за помощь и доверие», — сказал Родригес.

Родригес перешел в ЦСКА в 2017 году, в составе команды он становился чемпионом Евролиги, дважды выигрывал Единую лигу ВТБ, становился лучшим игроком «Финала четырех» Единой лиги ВТБ (2018) и самым ценным игроком Матча звезд (2019). За клуб он провел 124 матча, в которых в среднем набирал 11,4 очка, совершая по 1,8 подбора и отдавая 4,8 передачи.

Также он выступал за испанские команды «Эстуадиантес» и «Реал», клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Филадельфия». В составе сборной Испании Родригес становился серебряным (2012) и бронзовым (2016) призером Олимпийских игр, чемпионом мира (2016), победителем (2015), серебряным (2007) и двукратным бронзовым призером (2013, 2017) чемпионатов Европы.

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