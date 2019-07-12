Баскетболист Родригес покинул московский ЦСКА

«С первых минут приезда в Москву Серхио стал доказывать, насколько важным для него является выступление в цветах нашей команды. Как и везде по ходу своей славной профессиональной карьеры, Родригес относился к работе не формально, а со всем сердцем, с любовью к клубу, товарищам по команде, болельщикам, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Каждый день, помимо своего потрясающего мастерства, он добавлял позитива на площадке и в раздевалке, был настоящей “зажигалкой”, это человек, которого очень сложно заменить как на паркете, так и в плане создания уникальной атмосферы, той самой “химии”. Я очень признателен Серхио за то, что два года назад он принял серьезный вызов и перешел в ЦСКА».