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12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мозгов договорился о контракте с «Химками»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский центровой Тимофей Мозгов договорился о многолетнем контракте с подмосковным баскетбольным клубом «Химки», сообщает Eurohoops.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе клуб НБА «Орландо» отказался от сотрудничества с 32-летним баскетболистом. Мозгов из-за травмы колена не сыграл в сезоне-2018/19 ни одного матча. По информации портала, у россиянина нет предложений из НБА, поэтому Мозгов принял решение вернуться в «Химки» после восьми сезонов в США.

Мозгов выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год, после чего отправился за океан. А также играл за подмосковный клуб в 2011 году во время локаута. На протяжении карьеры в НБА он защищал цвета «Нью-Йорка», «Денвера», «Кливленда», «Лейкерс» и «Бруклина».

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