СМИ: Мозгов договорился о контракте с «Химками»
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский центровой Тимофей Мозгов договорился о многолетнем контракте с подмосковным баскетбольным клубом «Химки», сообщает Eurohoops.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский центровой Тимофей Мозгов договорился о многолетнем контракте с подмосковным баскетбольным клубом «Химки», сообщает Eurohoops.
На прошлой неделе клуб НБА «Орландо» отказался от сотрудничества с 32-летним баскетболистом. Мозгов
Мозгов выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год, после чего отправился за океан. А также играл за подмосковный клуб в 2011 году во время локаута. На протяжении карьеры в НБА он защищал цвета «Нью-Йорка», «Денвера», «Кливленда», «Лейкерс» и «Бруклина».