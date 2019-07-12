СМИ: Мозгов договорился о контракте с «Химками»

На прошлой неделе клуб НБА «Орландо» отказался от сотрудничества с 32-летним баскетболистом. Мозгов из-за травмы колена не сыграл в сезоне-2018/19 ни одного матча. По информации портала, у россиянина нет предложений из НБА, поэтому Мозгов принял решение вернуться в «Химки» после восьми сезонов в США.

Мозгов выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год, после чего отправился за океан. А также играл за подмосковный клуб в 2011 году во время локаута. На протяжении карьеры в НБА он защищал цвета «Нью-Йорка», «Денвера», «Кливленда», «Лейкерс» и «Бруклина».