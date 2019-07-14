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14 июля, источник: Чемпионат.com

Сергей Иванов рассказал о решениях совета Единой лиги ВТБ

Почётный президент Единой лиги Сергей Иванов рассказал о ходе заседания совета Единой лиги ВТБ, а также о решениях, которые были приняты по его итогам.

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Источник: Reuters

«Все отметили, что приятно удивила игра иностранных клубов. То, что два иностранных клуба вышло в плей-офф, закрывает вопрос о том, зачем они играют в нашей лиге. Среднее количество зрителей возросло. Мы считаем количество зрителей по проданным билетам. Отдельные призовые за хороший маркетинг получила «Астана».

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Много было дискуссий о штрафах. По этому поводу складывается парадоксальная ситуация. ЦСКА должен был получить больше всего призовых, но он не получит, так как в сезоне ЦСКА получал много штрафов. Также ЦСКА был формально виновен, что была сорвана трансляция. «Химки» должны были тоже получить хорошие призовые. Но и у них было много штрафов за высказывание жён в социальных сетях в адрес лиги, кражи в раздевалках. «Астана», «Минск» и некоторые другие клубы не получили ни одного штрафа. Были дискуссии, что нельзя повышать штрафы.

По поводу формата плей-офф, теперь серии будут длиться до двух побед, завершать сезон необходимо 12 июня, не позже.

Что касается возможных новых команд, чтобы вступить в Лигу ВТБ, необходим зал не меньше чем на 5000 мест, а также соответствующий бюджет. Только тогда заявка может быть рассмотрена. На сегодняшний день кандидатов на членство в лиге нет, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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