Сергей Иванов рассказал о решениях совета Единой лиги ВТБ

«Все отметили, что приятно удивила игра иностранных клубов. То, что два иностранных клуба вышло в плей-офф, закрывает вопрос о том, зачем они играют в нашей лиге. Среднее количество зрителей возросло. Мы считаем количество зрителей по проданным билетам. Отдельные призовые за хороший маркетинг получила «Астана».

Много было дискуссий о штрафах. По этому поводу складывается парадоксальная ситуация. ЦСКА должен был получить больше всего призовых, но он не получит, так как в сезоне ЦСКА получал много штрафов. Также ЦСКА был формально виновен, что была сорвана трансляция. «Химки» должны были тоже получить хорошие призовые. Но и у них было много штрафов за высказывание жён в социальных сетях в адрес лиги, кражи в раздевалках. «Астана», «Минск» и некоторые другие клубы не получили ни одного штрафа. Были дискуссии, что нельзя повышать штрафы.