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19:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА подписал контракт с Куфосом, в течение всей карьеры выступавшим в НБА

ТАСС, 19 июля. Клуб Единой лиги ВТБ ЦСКА подписал соглашение с греческим баскетболистом Костой Куфосом, который в течение всей профессиональной карьеры выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба московской команды.

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Источник: AFP 2019

Контракт с 30-летним центровым подписан на два года. В соглашении предусмотрена опция досрочного расторжения контракта (через год) как по инициативе клуба, так и по желанию игрока, но только в случае получения им предложения от клуба НБА.

«Куфос провел 11 сезонов в НБА, у него большой опыт выступления на высочайшем баскетбольном уровне, — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — Он неоднократно говорил мне, что у него осталось достаточно желания и энергии. Ждем его в Москве, нам не терпится встретиться на площадке и достигнуть новых больших целей в составе ЦСКА».

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«Здорово, что мне доведется сыграть за один из лучших клубов Европы, — сказал Куфос. — Выступая в НБА, я следил за европейским баскетболом и знаю, что команда добилась больших успехов в последние годы. Восхищен, что буду выступать под руководством Итудиса и мне выпал шанс развиваться как игроку. Уверен, это будет хороший опыт».

Куфос, сыгравший в общей сложности 723 встречи в НБА, был выбран в первом раунде под общим 23-м номером на драфте НБА клубом «Юта» в 2008 году. В сезоне-2010/11 он выступал за «Миннесоту», затем провел два года в «Денвере», после чего отыграл два сезона за «Мемфис». В 2015 году он перешел в «Сакраменто» и выступал за клуб в течение четырех лет. В прошедшем сезоне он провел 42 матча, в которых набирал в среднем 3,7 очка, делал 4,2 подбора и 0,9 передачи, «Сакраменто» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не сумел попасть в плей-офф.

В составе сборной Греции Куфос стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2009 году и серебряным призером чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет в 2007 году, получив звание самого ценного игрока турнира.

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