Экс-игрок «Нью-Йорка и «Вашингтона» Бейкер перешел в ЦСКА
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Защитник Рон Бейкер подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Защитник Рон Бейкер подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.
Cоглашение с 26-летним американским баскетболистом рассчитано на один год.
«Бейкер станет первым представителем коренного народа Америки в нашей команде», — говорится в сообщении.
Представитель племени Потавотами из штата Оклахома выпускник университета «Вичита Стэйт» провел последние три года в НБА, в его активе 96 матчей в составе «Нью-Йорка» и «Вашингтона». Средние показатели Бейкера в НБА — 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 14,5 минуты.
Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально. Рон — жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие: в университетском баскетболе, НБА,
G-Лиге.
«Восхищен той возможности, которую предоставил мне ЦСКА. Большое спасибо за нее! Внутрикомандная повседневная культура и достижения на паркете — это именно то, что я искал в клубах, будучи свободным агентом во время нынешнего межсезонья. Невероятно благодарен и, прежде всего, готов сражаться для болельщиков ЦСКА», — отметил Бейкер.