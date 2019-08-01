Экс-игрок «Нью-Йорка и «Вашингтона» Бейкер перешел в ЦСКА

Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально. Рон — жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие: в университетском баскетболе, НБА, G-Лиге.

Димитрис Итудис главный тренер ЦСКА