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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Нью-Йорка и «Вашингтона» Бейкер перешел в ЦСКА

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Защитник Рон Бейкер подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2019

Cоглашение с 26-летним американским баскетболистом рассчитано на один год.

«Бейкер станет первым представителем коренного народа Америки в нашей команде», — говорится в сообщении.

Представитель племени Потавотами из штата Оклахома выпускник университета «Вичита Стэйт» провел последние три года в НБА, в его активе 96 матчей в составе «Нью-Йорка» и «Вашингтона». Средние показатели Бейкера в НБА — 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 14,5 минуты.

Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально. Рон — жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие: в университетском баскетболе, НБА, G-Лиге.
Димитрис Итудис
главный тренер ЦСКА

«Восхищен той возможности, которую предоставил мне ЦСКА. Большое спасибо за нее! Внутрикомандная повседневная культура и достижения на паркете — это именно то, что я искал в клубах, будучи свободным агентом во время нынешнего межсезонья. Невероятно благодарен и, прежде всего, готов сражаться для болельщиков ЦСКА», — отметил Бейкер.

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