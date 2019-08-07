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7 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» объявил о подписании контракта с MVP финала Кубка Европы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американский баскетболист Уилл Томас подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

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Соглашение с 33-летним тяжелым форвардом рассчитано на два года.

На протяжении трех последних сезонов Томас выступал за испанскую «Валенсию», в составе которой стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и Кубка Европы. В сезоне-2018/19 был признан самым ценным игроком (MVP) победного финала Кубка Европы.

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