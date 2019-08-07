«Зенит» объявил о подписании контракта с MVP финала Кубка Европы

Соглашение с 33-летним тяжелым форвардом рассчитано на два года.

На протяжении трех последних сезонов Томас выступал за испанскую «Валенсию», в составе которой стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и Кубка Европы. В сезоне-2018/19 был признан самым ценным игроком (MVP) победного финала Кубка Европы.