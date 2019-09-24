Дэвид Блатт: Сборная России по баскетболу навсегда останется в моем сердце
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Василий
Сборная России не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира в Китае. Блатт возглавлял российскую команду с 2006 по 2012 года, выиграв вместе с командой золото чемпионата Европы-2007 и бронзу Олимпиады-2012.
«Поздравляю сборную России с хорошим выступлением на Кубке мира, команда отобралась в олимпийскую квалификацию. Искренне желаю российской команде удачи! Сборная России навсегда останется в моем сердце», — сказал Блатт журналистам.