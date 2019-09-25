В Единой Лиге начинается самый интересный сезон

Источник: Спорт-Экспресс

Единая лига. Участники регулярного чемпионата. «Астана» (Нур-Султан, Казахстан), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярск), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Калев» (Таллин, Эстония), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», «Парма» (Пермь), УНИКС (Казань), «Химки» (Московская область), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Москва).

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Бег по кругу

Говорят, история развивается циклически — это справедливо и по отношению к истории Единой лиги. Год назад ее расширили за счет польской «Зелены Гуры». Но летом из числа участников чемпионата выбыл один из его старожилов — рижский ВЭФ. И список команд вновь включает 13 клубов из пяти стран. Восемь лучших команд выйдут в плей-офф.

Два года назад Совет лиги принял революционное решение отказаться от полноценного плей-офф в пользу «Финала четырех». Это выглядело необычайно свежо, но на поверку оказалось, что такой формат не слишком выгоден ни лиге, ни командам.

В 2018-м решили вернуться к привычным сериям, но и прошедшее лето не обошлось без перемен на этом фронте. Теперь плей-офф будет укороченным — серии до двух побед, которые начинаются на площадке сильнейшего. По такой формуле пройдут все стадии игр на выбывание, включая финал. И это логично — сезон-то олимпийский.

Армейская перестройка

В статус главного фаворита в сезон по-прежнему, несмотря перемены, вступает ЦСКА. По ходу прошлого сезона было известно, что летом истекают контракты как главного тренера Димитриса Итудиса, так и ряда лидеров. И многие думали, что судьба игроков точно связана с будущим греческого специалиста.

Но Итудис остался, а команда у него, по сути, новая. Еще до конца сезона ходили слухи об уходе Де Коло и Хиггинса. Потом команду покинули Родригес, Хантер, Питерс. Вместо них появились пара из «Басконии» Фойтманн и Хиллиард, опытный латвиец Стрелниекс, центровой из НБА Куфос.

Кроме того, удалось удержать в команде MVP «Финала четырех» Евролиги Клайберна, у которого были предложения из НБА. А напоследок ЦСКА приобрел лучшего снайпера континента прошлого сезона Майка Джеймса. Посмотрим, как быстро греческий тренер сделает из этих игроков новый коллектив.

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Из Петербурга в Подмосковье

Не менее громкие трансферные кампании летом провели и «Химки» с «Зенитом», причем часть новичков они рекрутировали из стана друг друга. Так, в Петербург отправился форвард сборной России Зубков, а в обратном направлении — Валиев, Десятников и главное, — Карасев. С его приобретением и возвращением из-за океана Мозгова у «Химок» возникло самое грозное сочетание российских игроков в лиге. Впрочем, не все так однозначно — Мозгов еще не готов играть, Швед летом из-за травмы пропустил часть подготовки и чемпионат мира, Карасев в Китай поехал, но ровным счетом ничего не показал.

Впрочем, «Химки», расставшиеся почти со всеми легионерами, сделали и ряд других не менее значимых приобретений — выкупили Тимму у «Олимпиакоса», во второй раз заманили в свои ряды мощного американца Эванса, взяли еще одного латвийского снайпера Бертанса, игрока сборной Сербии Йовича. И завершили селекцию подписанием финалиста прошлого чемпионата НБА Жеребко из «Голден Стэйта».

Пошумел и «Зенит» — разыгрывающий сборной Франции Альбиси, лидер польской национальной команды Понитка, опытные защитники Хвостов и Понкрашов, легенда мадридского «Реала» Айон — вот еще неполный список приобретений петербуржцев. Чувствуется, сине-бело-голубые готовы дать серьезный бой двум признанным фаворитам. Хватит ли сил для игры на два фронта?