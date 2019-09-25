В Единой Лиге начинается самый интересный сезон
Эта интрига зародилась еще в мае, когда руководитель московского ЦСКА Андрей Ватутин объявил, по сути, о перезагрузке
Эта интрига зародилась еще в мае, когда руководитель московского ЦСКА Андрей Ватутин объявил, по сути, о перезагрузке
Говорят, история развивается циклически — это справедливо и по отношению к истории Единой лиги. Год назад ее расширили за счет польской «Зелены Гуры». Но летом из числа участников чемпионата выбыл один из его старожилов — рижский ВЭФ. И список команд вновь включает 13 клубов из пяти стран. Восемь лучших команд выйдут в
Два года назад Совет лиги принял революционное решение отказаться от полноценного
В 2018-м решили вернуться к привычным сериям, но и прошедшее лето не обошлось без перемен на этом фронте. Теперь
Но Итудис остался, а команда у него, по сути, новая. Еще до конца сезона ходили слухи об уходе Де Коло и Хиггинса. Потом команду покинули Родригес, Хантер, Питерс. Вместо них появились пара из «Басконии» Фойтманн и Хиллиард, опытный латвиец Стрелниекс, центровой из НБА Куфос.
Кроме того, удалось удержать в команде MVP «Финала четырех» Евролиги Клайберна, у которого были предложения из НБА. А напоследок ЦСКА приобрел лучшего снайпера континента прошлого сезона Майка Джеймса. Посмотрим, как быстро греческий тренер сделает из этих игроков новый коллектив.
Не менее громкие трансферные кампании летом провели и «Химки» с «Зенитом», причем часть новичков они рекрутировали из стана друг друга. Так, в Петербург отправился форвард сборной России Зубков, а в обратном направлении — Валиев, Десятников и главное, — Карасев. С его приобретением и возвращением
Впрочем, «Химки», расставшиеся почти со всеми легионерами, сделали и ряд других не менее значимых приобретений — выкупили Тимму у «Олимпиакоса», во второй раз заманили в свои ряды мощного американца Эванса, взяли еще одного латвийского снайпера Бертанса, игрока сборной Сербии Йовича. И завершили селекцию подписанием финалиста прошлого чемпионата НБА Жеребко из «Голден Стэйта».
На этом фоне приобретения УНИКСа и краснодарского «Локо» уходят в тень, хотя и там есть громкие имена. Впрочем, не имена играют в баскетбол — новый сезон станет для всех грандов настоящим вызовом. Кто из них достойнее с ним справится, увидим по весне.