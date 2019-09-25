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25 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Промитеас» обыграл УНИКС в матче за третье место на Кубке Гомельского

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетболисты греческого «Промитеаса» обыграли в овертайме казанский УНИКС в матче за третье место на Кубке Гомельского.

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Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 87:83 (18:26, 15:14, 22:14, 20:21, 12:8). Самым результативным в составе победителей стал Димитрис Аграванис (18 очков), казанцам 15 очков принес Эррик Макколлум.

Победитель Кубка Гомельского определится позднее в среду в матче между московским ЦСКА и греческим «Олимпиакосом».

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