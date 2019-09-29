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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистки курского «Динамо» разгромили московское «Динамо» в ЧР

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Курское «Динамо» победило московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 101:57 (22:11, 21:7, 36:15, 22:24) в пользу курского «Динамо». В составе победительниц по 14 очков набрали Татьяна Видмер и Наталья Анойкина. У проигравших 16 очками отметилась Полина Федорова.

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