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30 сентября, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Парму» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 89:74 обыграл пермскую «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 25 очков, у «Пармы» больше всех очков набрал защитник Максим Григорьев (21).

Следующий матч ЦСКА проведет с петербургским «Зенитом» дома 7 октября, «Парма» 5 октября в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

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