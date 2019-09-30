ЦСКА обыграл «Парму» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 89:74 обыграл пермскую «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичный баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 89:74 обыграл пермскую «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 25 очков, у «Пармы» больше всех очков набрал защитник Максим Григорьев (21).
Следующий матч ЦСКА проведет с петербургским «Зенитом» дома 7 октября, «Парма» 5 октября в гостях встретится с «Нижним Новгородом».